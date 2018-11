'Wall Street gaat lagere opening tegemoet'

Gepubliceerd op | Views: 770

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag lager te gaan beginnen aan de nieuwe handelsweek. Veel richtinggevend nieuws is er niet voor beleggers op Wall Street. De Amerikaanse obligatiemarkt is maandag gesloten vanwege Veterans Day in de Verenigde Staten.

De macro-economische agenda in de VS is leeg. Later deze week zijn er gegevens over onder meer de Amerikaanse inflatie, winkelverkopen en industriële productie.

Ook aan het cijferfront is het maandag vrij rustig. Inmiddels is het cijferseizoen op Wall Street over het hoogtepunt heen. Deze week zijn er nog resultaten van onder meer supermarktconcern Walmart, doe-het-zelfketen Home Depot, warenhuisketen Macy's, de maker van netwerkapparatuur Cisco Systems, de producent van chips en grafische kaarten Nvidia, chipbedrijf Applied Materials en mediaconcern Viacom.

Oliefondsen

De oliefondsen in New York kunnen reageren op berichten dat een meerderheid van de leden van oliekartel OPEC samen met bondgenoten voorstander zijn van een verlaging van de productie. Het zou gaan om een verlaging met 1 miljoen vaten per dag. De olieprijzen gingen daarop voor het eerst sinds lange tijd weer omhoog.

Waarschijnlijk komen tabaksbedrijven op Wall Street zoals Altria Group onder druk te staan, net als hun Europese branchegenoten, door berichten over een mogelijk verbod op mentholsigaretten in de VS.

Athenahealth

De aandacht gaat ook uit naar Athenahealth. De dienstverlener aan de zorgsector komt voor 5,7 miljard dollar in handen van investeerders Veritas Capital en Evergreen Coast Capital. Softwarebedrijf Apptio wordt voor meer dan 1,9 miljard dollar overgenomen door investeringsmaatschappij Vista Equity Partners.

Alibaba kan ook in beweging komen. De Chinese webgigant, die een notering heeft in New York, boekte een recordomzet tijdens Singles Day, de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn. Wel was het de traagste omzetgroei voor Alibaba op Singles Day ooit.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag met verliezen. Mindere berichten uit de techsector drukten het sentiment, net als blijvende handelszorgen. Ook stonden de oliefondsen onder druk. De Dow-Jonesindex zakte 0,8 procent tot 25.989,30 punten. De S&P 500 verloor 1,3 procent tot 2769,74 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1,7 procent kwijt tot 7406,90 punten.