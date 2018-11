Groei economie OESO-gebied zwakt verder af

Gepubliceerd op | Views: 1.053 | Onderwerpen: oeso

PARIJS (AFN) - De indicatoren voor de economische groei in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zwakken verder af. Dat geldt ook voor de eurozone, schrijft de OESO in een rapport.

Het beeld is nagenoeg gelijk aan een maand geleden, behalve dat nu ook in Duitsland, de grootste economie van de eurozone, de zwakkere omstandigheden merkbaar worden. De vertragingen in Frankrijk en Italië houden volgens de denktank aan. Ook in Groot-Brittannië is sprake van afzwakking.

In de Verenigde Staten, Japan en China is volgens de OESO sprake van een stabiele groei. Dit geldt ook voor Canada. In India trekt de groei nog altijd aan, terwijl in Brazilië en Rusland sprake is van mindere groei.