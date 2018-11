Gepubliceerd op | Views: 1.002 | Onderwerpen: China

SINGAPORE (AFN/RTR) - China zal zijn economie verder openstellen als tegengeluid voor het toenemende protectionisme wereldwijd. Dit heeft de Chinese premier Li Keqiang andermaal beloofd. Dit keer in een interview met de Singaporese krant Straits Times, voorafgaand aan een economische top in het land. Hij verwees overigens niet rechtstreeks naar China's handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Op de ASEAN-top zullen de leiders van verschillende Aziatische landen deze week aanwezig zijn. Ook afgevaardigden van Rusland en de VS zijn er bij. De Amerikaanse president Donald Trump, die zich meermaals hard heeft uitgelaten over oneerlijke handelsdeals, is er zelf niet. Hij stuurt zijn vicepresident Mike Pence. De Russische president Vladimir Poetin is er naar verwachting wel, net als regeringsleiders van landen als India en Japan.

Het is niet duidelijk of Pence en Li in de marge van de bijeenkomst afzonderlijk gesprekken met elkaar zullen voeren. Dit zou dan een opmaat kunnen zijn voor een ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping later deze maand in Argentinië.