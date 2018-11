'Eventuele overname TomTom kan niet vijandig'

Gepubliceerd op | Views: 819

AMSTERDAM (AFN) - Een eventuele overname van TomTom kan alleen in overeenstemming met de directie plaatsvinden, aangezien de oprichters van TomTom inclusief topman Harold Goddijn 44 procent van het bedrijf bezitten. Dat merken analisten van ING op naar aanleiding van nieuwe overnamespeculatie.

De navigatiedienstverlener heeft naar verluidt ongevraagde overnamebiedingen gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen, waaronder CVC Capital Partners. Ook de investeerders Cinven en Silver Lake zouden een bod hebben uitgebracht, meldde nieuwssite TMT Finance. TomTom weigerde commentaar te geven. De onderneming zou momenteel geen biedingen op het hele bedrijf in overweging nemen.

Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al enige tijd de ronde. Topman Harold Goddijn zei onlangs zelfs dat het bedrijf bij een eventuele verkoop van zijn Telematics-divisie moet nadenken of het alleen door wil of samenwerkingen aan wil gaan.

Sterkste stijger

Bij ING zijn de kenners dan ook niet heel verbaasd over het bericht over de ongevraagde biedingen door investeerders. Volgens hen is het logisch dat de strategische evaluatie van Telematics meerdere partijen heeft aangezet om ook te kijken naar de rest van TomTom of het bedrijf als geheel.

De bank handhaaft zijn koopadvies voor TomTom, met een koersdoel van 9,50 euro. ING merkt wel op dat het aandeel bij een eventuele overname flink meer op kan leveren. Het aandeel TomTom was maandagochtend de sterkste stijger in de MidKap, met omstreeks 10.00 uur een koerswinst van 2,9 procent tot 8,03 euro.