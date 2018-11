'Kostenbesparingen doen Euronext goed'

Gepubliceerd op | Views: 81 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van de beursgenoteerde beursuitbater Euronext kwamen goeddeels overeen met de verwachtingen. Qua omzet was, exclusief het effect van nieuwe boekhoudkundige regels, sprake van iets minder dan verwachte prestaties. Het bedrijfsresultaat viel daarentegen iets hoger uit dan voorzien, met name geholpen door kostenbesparingen. Dat schrijft ING in een rapport over het bedrijf.

De minder dan voorziene omzet kwam met name doordat minder bedrijven de gang naar de beurs waagden. ING spreekt in het rapport van zwakke Listing-omzetten.

Verder oordeelt de bank dat de eenmalige posten voor Euronext hoger uitvielen dat geraamd. Euronext rapporteerde 8,8 miljoen euro aan ,,one-off items. Dit was bijna twee keer meer dan waar ING rekening mee had gehouden.

ING hanteert een koopadvies op Euronext met een koersdoel van 64 euro. Het aandeel Euronext noteerde omstreeks 09.50 uur 0,9 procent lager op 52,95 euro.