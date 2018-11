Meer omzet en winst voor Euronext

Gepubliceerd op | Views: 164 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursbedrijf Euronext, exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon, heeft in de afgelopen periode de omzet en winst opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt voor een groot deel door de eerdere overname van de Irish Stock Exchange in Dublin. Ook de verkoop van marktgegevens leverde meer op, terwijl Euronext ook meer kosten wist te besparen dan waar het in eerste instantie op rekende.

De kwartaalomzet bedroeg 150,9 miljoen euro, een stijging van 17,2 procent ten opzichte van de meetperiode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 50,5 miljoen euro. Dat betekende een stijging van bijna een derde op jaarbasis.

Volgens topman Stéphane Boujnah heeft Euronext een ,,sterk kwartaal'' gedraaid. Daarbij gingen de prestaties bij alle onderdelen van de beursuitbater vooruit. Het bedrijf deed geen voorspellingen voor het hele jaar. Wel maakte Euronext bekend dat het bij de jaarcijfers begin volgend jaar met een update van de strategie zal komen.