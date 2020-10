Resultaten moederbedrijf MediaMarkt 'boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 710

DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse winkelconcern Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, verwacht dat de bedrijfsresultaten dit jaar flink boven verwachting uitkomen, meldt het bedrijf. Dat ligt met name aan de groeiende online verkoop en de toename in het aantal klanten.

Het winkelconcern had gerekend op een winst voor belastingen tussen de 165 en 185 miljoen euro. Analisten schatten dat het bedrijfsresultaat op 176 miljoen euro uit zou komen. Beide schattingen zijn volgens Ceconomy echter te laag. Het bedrijf baseert zich op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers komen in december naar buiten, maar volgende week geeft het Duitse bedrijf ook een handelsupdate.

De afgelopen maanden zag Ceconomy de verkopen groeien door het toenemende aantal klanten dat naar de winkels kwam. Door de coronacrisis nam het aantal online verkopen ook al fors toe.

Derde kwartaal

De totale omzet daalde in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar, dat in juni eindigde, met bijna 10 procent en kwam uit op 4,1 miljard euro. De online-opbrengsten verdubbelden tot 1,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat stabiliseerde ten opzichte van een jaar eerder, en was 45 miljoen euro negatief.

Eerder deze maand werd bekend dat Ceconomy werkt aan een reorganisatie, waardoor bij MediaMarkt en zusterketen Saturn mogelijk duizenden banen worden geschrapt.