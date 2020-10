Wall Street opent hoger

Gepubliceerd op | Views: 65

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met winsten aan de beursweek begonnen. Beleggers op Wall Street houden de onderhandelingen over het Amerikaanse coronasteunpakket in de gaten en bereiden zich voor op het begin van het kwartaalcijferseizoen later deze week.

Verder is de handel mogelijk iets dunner vanwege Columbus Day. In verband met die feestdag zijn de obligatiemarkten gesloten, op de aandelenmarkt gaat de handel wel door.

De Dow-Jonesindex stond na enkele handelsminuten 0,3 procent in de plus op 28.675 punten. De breed samengestelde S&P 500 stond 0,8 procent hoger op 3504 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 1,5 procent steeg tot 11.752 punten.

Geen akkoord

Er is in Washington nog altijd geen akkoord over een coronasteunpakket. Mogelijk volgt er een dezer dagen alsnog een doorbraak, maar of het nog lukt om voor de presidentsverkiezingen tot een deal te komen is onzeker. Intussen lijken beleggers de afgelopen dagen alvast het scenario van een ‘blauwe golf’ te hebben omarmd, zeggen diverse deskundigen. Dat houdt in dat Joe Biden straks president wordt met een Democratisch Congres.

Onder meer Google-moeder Alphabet (plus 2,1 procent) staat in de belangstelling. Nieuwswebsite Axios meldde op basis van ingewijden dat de Amerikaanse justitie later deze week met mededingingsaanklachten komt richting Google. Maar wat die aanklachten precies behelzen is nog onduidelijk.

Verder heeft medicijnenfabrikant Mallinckrodt faillissementsbescherming aangevraagd. De opiatenmaker heeft duizenden claims aan zijn broek van mensen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers. Door de zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure te voeren, kan de onderneming doorstarten terwijl het de rechtszaken oplost. De handel in het aandeel werd stilgelegd.