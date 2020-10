Ook Britse aandeelhouders Unilever achter verhuisplan

Hier is mijn voorspelling: als Unilever met hoofdkantoor wegtrekt uit Nederland zullen ook de beschermingswallen die grotendeels via Nederlands waren opgetuigd zijn opgeheven. Het bedrijf zal dan waarschijnlijk al snel ten prooi vallen aan een overname gegeven de weinig logische combinatie van personal care/household care producten met voeding. Er zit ook veel te veel vet in de managementlagen dus aan de kostenkant valt veel voordeel te halen voor een koper. Een koper die een bod doet en de voedingstak doorverkoopt, een miljard of 1,5 a 2 wegsnijdt uit de managementlagen en andere verspilling, houdt er een consumenten-diamantje voor relatief weinig geld aan over.