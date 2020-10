'ASML voert resultaten stevig op'

Gepubliceerd op | Views: 1.976

AMSTERDAM (AFN) - ASML heeft in het derde kwartaal naar verwachting beduidend hogere resultaten behaald dan in het tweede kwartaal. De chipmachinefabrikant profiteerde van een stijgende vraag naar chips door het toenemende thuiswerken vanwege het coronavirus. Het bedrijf komt woensdag met cijfers naar buiten.

Volgens een consensus van analistenschattingen bij persbureau Bloomberg komt de omzet uit op 3,7 miljard euro tegen 3,3 miljard euro in het tweede kwartaal. Onder de streep resteerde destijds 751 miljoen euro, fiks meer dan de nettowinst van 391 miljoen euro in het eerste kwartaal. Dit keer neemt de winst waarschijnlijk verder toe tot 944 miljoen euro.

De consensus ligt in lijn met de inschatting die ASML maakte bij de toelichting op de cijfers van het tweede kwartaal. Het bedrijf ging toen uit van een verwachte opbrengst van tussen de 3,6 miljard en 3,8 miljard euro. Topman Peter Wennink zei toen dat de vraag naar geheugenchips aan het stijgen was. Door het toegenomen thuiswerken als gevolg van lockdowns is meer geïnvesteerd in datacenters waarvoor chips nodig zijn. ING schrijft in een vooruitblik op de resultaten van ASML dat er nog wel een risico bestaat dat er omzet vooruit wordt geschoven wanneer het bedrijf niet op tijd kan leveren.