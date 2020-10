'JET profiteert van gedragsverandering consument'

quote:

Blijf nadenken schreef op 12 oktober 2020 15:25:





JET maakt geen winst, al sinds de beursgang niet. De kasstroom is al die tijd negatief en daar zit geen verbetering in gezien het feit dat hun business nauwelijks schaalbaar is. Daarom betalen ze een overname ook met (overgewaardeerde) aandelen. Hun enige bestaansrecht is dat de aandeelhouders de waardering van het aandeel zo hoog zetten.

Als je structureel 10% rendementsverlies van JET per jaar acceptabel vindt, moet je dit aandeel absoluut kopen. Op de koers verdien je misschien nu, maar je belegd in een zeepbel.



Deze tak van sport is nu juist wel een schaalbare business.



Wanneer gaan de operationele kosten dan dalen als het schaalbaar is? Ik zie dat die alleen maar evenredig met de omzet oplopen.