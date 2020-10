'JET profiteert van gedragsverandering consument'

Gepubliceerd op | Views: 782 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) blijft in het derde en vierde kwartaal qua klanten en bestellingen waarschijnlijk profiteren van de coronacrisis, ondanks minder strikte lockdowns. Er is bij consumenten sprake van een gedragsverandering die niet omkeert, voorspellen kenners van ING, vooruitlopend op het handelsbericht van de onderneming dat woensdag wordt gepresenteerd.

Het aantal orders zal volgens de raming van ING zo'n 41 procent stijgen in het derde kwartaal. Vooral in Canada pakt de groei waarschijnlijk sterk uit. In Nederland zou het om een plus van 40 procent gaan. Volgens de marktvorsers is er geen consensus voor de resultaten in de afgelopen periode.

JET maakte eerder bekend met de overname van Grubhub de Amerikaanse markt te betreden. De deal, die vorige week is geaccordeerd door de aandeelhouders van Just Eat Takeaway, wordt volledig in aandelen afgehandeld. Er is 7,3 miljard dollar mee gemoeid. De samensmelting met Grubhub vergt nog wel wat tijd. De overname kan waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

Just Eat Takeaway heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met een groter verlies op een hogere omzet. De onderneming zag mede door de overnamehonger ook de kosten oplopen. JET sloot de meetperiode af met een omzet van 675 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 59 miljoen euro, tegen een tekort van 33 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Aan de kostenkant was JET onder meer extra geld kwijt aan de uitrol van zijn bezorgdienst. Verder namen de kosten voor personeel toe.