KPN koploper in groene AEX

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel KPN stal maandag de show op het Damrak dankzij overnamespeculatie rond het telecomconcern. De Europese beurzen wonnen terrein. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de opmars van het coronavirus in veel Europese landen en de ontwikkelingen rond de onderhandelingen over het steunpakket in de Verenigde Staten. Ook begint deze week het kwartaalcijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 571,65 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 853,51 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. De FTSE-index in Londen daalde 0,1 procent in afwachting van de nieuwe coronamaatregelen van de Britse overheid.

KPN (plus 7,4 procent) was de grote winnaar in de Amsterdamse hoofdindex. De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van het telecombedrijf en praat volgens ingewijden met adviseurs over de mogelijkheden. De gesprekken tussen EQT en de adviseurs zouden zich nog in een vroege fase bevinden en het is niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen. KPN en EQT gaven geen commentaar op de geruchten. Analisten van KBC Securities verhoogden hun advies voor KPN.

Shell

Hekkensluiter in de AEX was olie- en gasconcern Shell met een min van 1,1 procent. ING won 0,3 procent. Het financiële concern wil de salarissen van zijn personeel voor de komende drie jaar bevriezen vanwege de coronacrisis. Unilever klom 0,3 procent. De Britse aandeelhouders van was- en levensmiddelenconcern Unilever stemmen maandag over de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk.

In de MidKap stond Arcadis bovenaan met een plus van 7,9 procent. Analisten van ING rekenen op een positieve strategische update van advies- en ingenieursbureau in november en schroefden het koersdoel flink op. Fitnessketen Basic-Fit sloot de rij met een verlies van bijna 7 procent door de vrees voor strengere coronamaatregelen in de landen waar het bedrijf actief is.

IAG

Luchtvaartgroep IAG zakte 1,8 procent in Londen na aankondiging van het vertrek van topman Alex Cruz bij British Airways. Cruz wordt opgevolgd door Sean Doyle, de baas van Aer Lingus. Het Britse softwarebedrijf Aveva raakte 4,6 procent kwijt na een tegenvallend handelsbericht.

De euro was 1,1801 dollar waard, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 40,11 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 42,41 dollar per vat.