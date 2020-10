ING verhoogt koersdoel voor Arcadis

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft het koersdoel voor het aandeel van advies- en ingenieursbureau Arcadis flink verhoogd, van 20 naar 26 euro. De analisten bij de bank verwachten dat het bedrijf beter presteert dan investeerders denken. ING rekent op een positieve strategische update van Arcadis in november.

Volgens de kenners van ING opereert Arcadis in een sector die profiteert van de toenemende vraag op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de klimaatverandering en energietransitie. Die zorgen naar verwachting voor omzetgroei bij de technische tak van het ingenieursbureau, dat actief is in onder meer infrastructuur, water en milieu.

ING is ook positief over het verder afbouwen van de schuldenlast. Volgens de bank heeft Arcadis oude problemen zoals een zwakke balans achter zich gelaten.

ING heeft Arcadis op zijn Benelux favorietenlijst staan met een buy-advies. Het aandeel Arcadis noteerde maandagochtend na een klein uur handelen 4,3 procent hoger op 19,50 euro. Daarmee was het fonds de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen aan de Amsterdamse beurs.