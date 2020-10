Lucas Bols USA breidt portfolio uit met Pallini Limoncello

Gepubliceerd op | Views: 562

AMSTERDAM (AFN) - Drankmaker Lucas Bols heeft de Amerikaanse distributierechten verworven voor Pallini Limoncello. Het distributiecontract gaat midden december in en zal naar verwachting op jaarbasis ongeveer 3,5 miljoen dollar aan de omzet van Lucas Bols USA toevoegen en een positieve bijdrage leveren aan de EBIT.

Pallini is een familiebedrijf dat in 1875 werd opgericht in het Italiaanse Abruzzo. Pallini Limoncello wordt in meer dan 45 landen verkocht, met de Verenigde Staten als grootste markt.

Topman Huub van Doorne van Lucas Bols is enthousiast over de deal. "We kijken ernaar uit om het bekende Pallini-merk verder uit te bouwen op de Amerikaanse markt. We kunnen waarde toevoegen aan het merk met onze horecaexpertise en het zal de operationele leverage van ons distributieplatform vergroten", zegt hij. De versnelde groei van het merk Passoã en de recente succesvolle lancering van Damrak Virgin 0.0 laten volgens hem duidelijk het groeipotentieel van het Amerikaanse platform zien.