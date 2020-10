Wagamama haalt geld op via NPEX-platform

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Restaurantketen Wagamama haalt weer geld op via handelsplatform NPEX. Met de opbrengst van de nieuwe lening worden oude obligaties in april 2021 afgelost.

Een deel van de opbrengst van de nieuwe obligatielening wordt ook gebruikt voor een nieuw te openen Wagamama in het winkel- en uitgaanscentrum Mall of the Netherlands in Leidsenhage.

Kaizen, die de restaurantketen met 9 vestigingen in de Benelux exploiteert, geeft nu een nieuwe 5-jarige obligatielening. De onderneming wil met de uitgifte van de obligaties maximaal 3,75 miljoen euro lenen tegen een rente van 9,25 procent. Bestaande obligatiehouders en nieuwe beleggers kunnen inschrijven op de nieuwe obligatielening die dezelfde rente geeft als de vorige.

De aandelen van Kaizen zijn voor 80 procent in handen van ondernemer Arjen Schrama. Horecaleverancier VHC Jongens uit Oostzaan en Gribhold hebben beiden 10 procent van de aandelen.