Postzegels volgend jaar weer 5 cent duurder

Gepubliceerd op | Views: 0

DEN HAAG (AFN) - Een postzegel voor een brief binnen Nederland wordt volgend jaar 5 cent duurder. De prijs stijgt van 91 cent naar 96 cent. Ook het versturen van brieven naar het buitenland gaat in prijs omhoog.

De prijzen voor postbezorging stijgen al jaren. Afgelopen jaar ging het nog om een toename met 4 cent. Het geleidelijk opvoeren van de tarieven is volgens het bedrijf nodig om de dienst rendabel te houden vanwege de dalende postvolumes. "Veel mensen zien de relevantie van post, dat merkten we ook goed in de eerste maanden van de coronacrisis toen veel mensen elkaar een kaartje stuurden. Over de gehele linie blijft het postvolume echter wel dalen", aldus Resi Becker, directeur Mail Nederland bij PostNL.

Een zegel voor het buitenland gaat straks 1,55 euro kosten, 5 cent meer dan nu. PostNL heeft besloten om de tarieven voor het versturen van een pakket in Nederland ongewijzigd te laten, met uitzondering van aangetekende pakketten. Die worden 25 cent duurder.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die toezicht houdt op de tarieven van de zogeheten universele postdienst, is al akkoord gegaan met de voorstellen van PostNL. De waakhond houdt in de gaten of het postbedrijf op een rendabele manier de post kan bezorgen, zonder dat bedrijven en consumenten te veel betalen voor postzegels. Aan de hand daarvan bepaalt de toezichthouder jaarlijks of, en zo ja met hoeveel de tarieven mogen stijgen.