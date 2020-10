'KPN in de schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.274

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Op het Damrak staat KPN in de schijnwerpers dankzij overnamespeculatie rond het telecomconcern.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de opmars van het coronavirus in veel Europese landen en de ontwikkelingen rond de onderhandelingen over het steunpakket in de Verenigde Staten. Ook begint deze week het kwartaalcijferseizoen.

De Zweedse investeerder EQT is volgens persbureau Bloomberg geïnteresseerd in een overname van KPN en praat volgens ingewijden met adviseurs over de mogelijkheden. Het telecombedrijf zelf en de investeerder weigeren commentaar te geven. Volgens de bronnen zouden de gesprekken tussen EQT en de adviseurs zich nog in een vroege fase bevinden en is het niet zeker of de Zweden daadwerkelijk met een bod gaan komen.

ING

Ook ING staat in het nieuws. Het financiële concern wil de salarissen van zijn personeel voor de komende drie jaar bevriezen. Dat is de inzet van de bank bij de nieuwe cao-onderhandelingen. De vakbonden kunnen zich absoluut niet vinden in het voorstel. ING verwijst in een toelichting aan de bonden onder meer naar de coronacrisis.

De Britse aandeelhouders van was- en levensmiddelenconcern Unilever stemmen over de voorgenomen verhuizing van het bedrijf naar het Verenigd Koninkrijk. Unilever kent nu nog zowel een Brits als een Nederlands onderdeel, maar wil die structuur versimpelen. De Nederlandse aandeelhouders stemden in september al in met het plan om de bestaande hoofdkantoren samen te voegen in Londen.

Overname

Het aandeel Altice Europe zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank Barclays hebben hun aanbeveling voor het kabel- en telecombedrijf opgeschroefd. Technologiebedrijf CM.com liet weten de e-commerce klantenserviceprovider RobinHQ.com over te nemen. De aankoopsom werd niet naar buiten gebracht.

De Europese beurzen gingen vrijdag met winsten het weekeinde in. De AEX-index steeg 1,3 procent tot 567,17 punten en de MidKap klom 0,9 procent tot 849,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent. Ook Wall Street sloot de week hoger af. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 28.586,90 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,1821 dollar waard, tegenover 1,1823 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 40,29 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 42,52 dollar per vat.