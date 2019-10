Intertoys gaat terug naar roots

mijn speelgoed op de beurs deed het van de week forbinabel.

Vorige week,leed ik door afwezigheid van de chinesio's,zwaar verlies,maar nu ze terug kwamen op het podium,schreef ik ruim meer het dubbele aan winst,de teller stopte pas bij bijna 10%,het was mjin beste beursweek ooit!

maxje besi scheurde maar liefst naar +9,4%,de mercedes coureur aperam,kwam toen er een gaatje viel,hem nog even voorbij gieren+10,4%,dus mijn speelgoed brulde buitengewoon prettig omhoog!!

Opthimisme rondom de handels perikelen en brexit dooi,zorgden voor al dit moois.

Het uiteindelijke resultaat van de besprekingen stelt nog niet zo heel veel voor,maar het is in ieder geval een stap in de goede richting.

mijn reductie,tot 2 topfondsen op de beurs,het zijn de beste dividenders,ze voeren een mooi sociaal beleid,hebben geen torenhoge schulden,besparen direkt kosten,indien mogelijk en grijpen direkt hun kansen,wanneer dit kan,levert voorals nog bij besi,super leuke resultaten op en er zit nog veel meer in het vat,dat brom ik je!

1 van de weinige analisten,die verder kijkt dan zijn neus lang is,josje,hij heet precies het zelfde,als een ouwe maat van me,hem noemde ik altijd;Josher,je kon hem over de hele bouw horen zingen!

Dat andere Josje liet zijn blik weer eens gaan over de chipmarkt en constateerde,de opkomst van de lentezon,daar,in de herfst,denk aan 5g,zelf rijdende,elektrische auto's,internet of things en ik zou er nog aan toe kunnen voegen,de komst van waterstof,geven giga kansen,bij zijn tip,waarschuuwde hij voor ressescie gevoeligheid van de chippers,maar ik denk,dat dit wel meevalt met zulke vooruitzichten,want ik denk,wat dat betreft,de chipbisniss,met stip bovenaan staat,op het ogenblik!!

het fd melde van de week,dat niemand van zijn politieke vrienden,nebukadnezar trumpio,durft corrigeren,omdat ze dan,per direkt in de kliko verdwijnen,helaas geldt dat ook voor zijn milde,slimme,echt christelijke maat.

als nu eens die demokraatjes,uit gaan van,dat een half ei beter is dan een lege dop,trumpie afzetten,lukt toch nooit,als ze nu eens op stuivertje wisselen aansturen,pence op plaats 1 en lange flip op nr2,dan gaan de vs er mega op vooruit en wij giga en dan verschijnen,binnenkort weer de 10 geboden borden,in de chinese kerken wa

nt voor zo'n christen hebben ze wel respekt!!

vandaag,heerlijke stoofperen plukken,het lijken wel bommen,maar ze zijn niet gevaarlijk,maar overheerlijk!!

morgen ons scharen onder het eeuwige schatrijke Woord,vandaag wordt een kranten abonee,naar haar laatste rustplaats gebracht,vorig jaar werd bij haar kanker geconstateerd,bij het ophalen van de kerstfooi zei haar man;jan we zijn zo dankbaar,ze is weer helemaal schoon,maar rondom delangste dag,keerde de ziekte weer,als je dan niet als een straatarme zondaar hebt leren buigen,aan de voet,van het kruis van de Heiland,ben je onzegbaar arm,al heb je een miljard topaandelen.

maandag krijgen we wat mij betreft,weer zo'n weekje,bijkomend voordeel,van mijn 2 topfondsen stategie is,dat je transaktie kosten m,instens 80% dalen en warretje heeft ons geleert; verdienen begint met minder uit te geven!!SJALOOM!!!