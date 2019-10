Intertoys gaat terug naar roots

Gepubliceerd op | Views: 390

AMSTERDAM (AFN) - Intertoys stapt af van veel innovatieve plannen die de vorige eigenaar Green Swan voor de speelgoedwinkels in petto had. Nu de keten terug is bij het Blokker-concern gaat het weer om één ding en dat is "leuk en gaaf" speelgoed verkopen. "We zijn geen attractiepark", zegt de nieuwe directeur Eddy Assies in gesprek met het ANP.

Intertoys heeft een moeilijke periode achter de rug. Na een faillissement in het voorjaar was er een doorstart waarbij bijna de helft van de winkels dichtging. Investeerder Green Swan uit Portugal opperde vervolgens 'freaky zones' voor volwassenen in de winkels en het regelen van clowns.

"Maar ze vergaten een ding en dat is speelgoed in de winkels leggen. Ik weet niet wat er mis ging maar de zaken waren bijna leeg", vertelt Assies, die vorige maand aantrad toen Blokker-eigenaar Michiel Witteveen besloot om de keten over te nemen.

Voordeligere speelgoedlijn

Intertoys was vroeger al jarenlang in handen van Blokker Holding, dat recent is omgedoopt tot Mirage Retail Group. Inmiddels zijn alle circa 250 leveranciers weer binnenboord en zijn de winkels weer gevuld. "Door de leveranciers met respect te behandelen hebben we de banden weer kunnen herstellen."

Assies - die zichzelf grappend de speelgoedbaas noemt - vindt dat het runnen van een speelgoedketen vooral neerkomt op telkens het populairste speelgoed in de schappen te hebben. Zo kan Intertoys iets bieden wat discounters niet hebben, vertelt hij. Ook werkt hij aan het opzetten van een eigen voordeligere speelgoedlijn. "Voor bijvoorbeeld een blokkendoos, een houten trein en autootjes willen mensen niet te veel betalen."

Tradities

De bestuurder, die al jaren in de branche werkt, gelooft verder in het hooghouden van tradities. Zo brengt Intertoys zaterdag weer een nieuw speelgoedboek uit, waarmee kinderen verlanglijstjes kunnen opstellen voor de feestdagen. "Een verlanglijstje opstellen doe je toch door alles uit te knippen."

Intertoys heeft nu 205 winkels, waarvan 80 franchisevestigingen. Volgende week komt er nog een nieuwe zaak bij in Terneuzen, maar veel extra groei valt er volgens Assies niet te verwachten. "We zitten nu eigenlijk overal in Nederland. Eerst had Intertoys veel te veel winkels." Sluitingen zijn overigens niet meer nodig, verzekert de directeur. Hij rekent erop dit jaar winstgevend af te sluiten.