Wall Street met winsten het weekend in

Gelukkig is de VS mooi in het groen gesloten vanavond. Nu nog even kijken wat er maandag gaat gebeuren maar ik verwacht dat de rust weer terug is.



Ik zat vanavond Yahoo Finance te kijken en daar werd ook weer gesproken over deze bijzonder vreemde dip. Die ze vergeleken met de dip in februari. De overeenkomst is dat het allebei gecreëerde dips zijn geweest. Nu hopen dat de SEC de regels gaat aanpassen.



Met een beetje geluk (hangt van de komende cijfers af) staan wij eind van het jaar weer hoger dan voor de laatste dip. Wat ik verder mee kreeg vandaag is dat de groei in de VS volgend jaar boven de 2% zal komen, de inflatie beperkt zal zijn en er een paar renteverhogingen komen. In 2019 maar ook in 2020 komt er geen recessie en de aandelen markt in de VS zal langzaam omhoog blijven gaan. Dit in tegenstelling tot sommige doem verhalen die ook voorbij komen.



Maandag zal de AEX ook weer omhoog kruipen, want die is gewoon volgend op de VS. De AEX als geheel viel mij vandaag flink tegen.