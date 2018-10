Gepubliceerd op | Views: 666

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag in het groen, al liepen de winsten gedurende de sessie wat terug. Beleggers richten hun blik onder meer op de aftrap van een nieuw cijferseizoen. Verschillende grote banken gaven inzage in de kwartaalresultaten. Verder zaten techbedrijven in de lift.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) op een winst van 0,1 procent tot 25.066 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2735 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 7403 punten.

Grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten in het derde kwartaal fors meer winsten in de boeken te zetten. De banken profiteerden onder meer van de stijgende rente door de Federal Reserve. JPMorgan en Wells Fargo verloren desalniettemin 1,8 en 0,2 procent aan beurswaarde. Citi kreeg er 0,5 procent bij.

Techbedrijven

Grote techbedrijven als Apple, Microsoft en Amazon stegen tot 2,4 procent. Daarmee toonden de fondsen iets van herstel na de recente stevige dalingen. Aanbieder van internettelevisie Netflix won 4,5 procent geholpen ook door een positief analistenrapport.

Sigarettenmakers als Altria en Philip Morris verloren tot 2,3 procent na een bericht van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Die bevestigde andermaal dat het nicotinegehalte in sigaretten zodanig verminderd moet worden dat ze niet langer verslavend zijn.

Sears verloor nog weer eens 22 procent. Er zijn steeds meer signalen dat de warenhuisketen op omvallen staat, nadat het bedrijf naar verluidt een adviseur inzake faillissementen in de arm heeft genomen.

Euro

AT&T won 0,8 procent. De baas van het telecomconcern heeft vorig jaar wel degelijk het idee geopperd om nieuwszender CNN te verkopen om daarmee groen licht te krijgen van Amerikaanse autoriteiten voor de overname van mediabedrijf Time Warner. Tot nu toe heeft AT&T altijd ontkend dat het van CNN, dat onderdeel is van Time Warner, af wilde. De overname is inmiddels afgerond, al is Justitie in de VS daartegen in beroep gegaan.

De euro was 1,1556 dollar waard, tegen 1,1562 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 71,15 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 79,91 dollar per vat.