AT&T overwoog verkoop CNN in Time Warnerdeal

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De baas van AT&T heeft vorig jaar wel degelijk het idee geopperd om nieuwszender CNN te verkopen om daarmee groen licht te krijgen van Amerikaanse autoriteiten voor de overname van mediabedrijf Time Warner. Topman Randall Stephenson van het telecomconcern hoopte met een dergelijke geste een rechtszaak over de overname te voorkomen.

Tot nu toe heeft AT&T altijd ontkend dat het van CNN, dat onderdeel is van Time Warner, af wilde. Het idee van de verkoop van de zender zou vorig jaar november in gesprekken met de toezichthouder alsnog ter tafel zijn gekomen, zo valt te lezen in verklaringen van de rechtbank.

President Donald Trumps persoonlijke vete met CNN zou mogelijk aanleiding zijn geweest om te proberen de overname te blokkeren. Tijdens een campagnebijeenkomst in 2016 verklaarde hij al eens dat tijdens zijn presidentschap een deal tussen AT&T en Time Warner niet goedgekeurd zou worden.

Met de overeenkomst met Time Warner is een bedrag van circa 85 miljard dollar gemoeid. De overname is inmiddels afgerond, al is Justitie in de VS daartegen in beroep gegaan.