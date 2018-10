Banken in schijnwerpers op groen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.206 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige winsten aan de laatste sessie van de week begonnen. Daarmee werd de negatieve teneur van de afgelopen dagen doorbroken. Beleggers richten hun blik onder meer op de aftrap van een nieuw cijferseizoen. Verschillende grote banken gaven inzage in de kwartaalresultaten.

De leidende Dow-Jonesindex opende met een winst van 1,5 procent tot 25.430 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 2769 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,2 procent tot 7490 punten.

Grote banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten in het derde kwartaal fors meer winsten in de boeken te zetten. De banken profiteerden onder meer van de stijgende rente door de Federal Reserve. JPMorgan won 1,7 procent aan beurswaarde. Citi en Wells Fargo kregen er respectievelijk 3,5 en 3,4 procent aan beurswaarde bij.

Grote techbedrijven als Apple, Microsoft en Amazon stegen tot 4,4 procent. Daarmee toonden de fondsen herstel van de recente stevige dalingen.