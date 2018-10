'Pieter Elbers tweede man bij Air France-KLM'

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - KLM-topman Pieter Elbers staat volgens de Franse krant la Tribune op het punt benoemd te worden tot tweede man van Air France-KLM. Elbers, die al in de directie zit van het moederbedrijf van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, blijft bovendien verantwoordelijk voor allianties, ICT en onderhoud.

Volgens bronnen van La Tribune wordt de nieuwe rol van Elbers eind deze maand officieel gemaakt. Daarmee komt aan de stoelendans bij Air France-KLM voorlopig een einde. Ben Smith werd benoemd als topman als opvolger van de in mei opgestapte Jean-Marc Janaillac. De Canadees is tot het einde van het jaar ook topman bij Air France. Anne-Marie Couderc, die tijdelijk niet-uitvoerend voorzitter is van Air France-KLM, blijft die functie langer vervullen.

KLM geeft geen commentaar op geruchten.