AMSTERDAM (AFN) - Het omkoopschandaal in het Belgische voetbal is voor ING geen reden om de scheidsrechters in België niet meer te sponsoren. Bij dat schandaal zijn ook twee topscheidsrechters betrokken. De arbiters in het Belgische betaalde voetbal hebben het ING-logo op hun mouw.

ING laat weten niet alleen de scheidsrechters in het profvoetbal, maar alle leidsmannen in het Belgische voetbal te sponsoren. Daaronder vallen ook duizenden vrijwilligers, stelt de bank. ,,Wij zien op dit moment geen reden om deze verbinding met het Belgische voetbal ter discussie te stellen.''

Behalve de scheidsrechters sponsort ING ook de Belgische nationale voetbalploeg.