CK Hutchison denkt aan verkoop telefoonmasten

ROME (AFN) - CK Hutchison overweegt een verkoop van zijn telefoonmasten in Italië. Het Hongkongse conglomeraat, dat in Italië actief is met telecomaanbieder Wind Tre, wil met zo'n verkoop de schuldenlast terugdringen, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Hutchison gaf dit jaar 2,45 miljard euro uit om volledige zeggenschap te krijgen over Wind Tre, waarin het samenwerkte met Veon. De verkoop van de telefoonmasten zou zo'n 1 miljard euro kunnen opbrengen en daarmee de kas weer wat kunnen vullen.