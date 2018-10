Gepubliceerd op | Views: 1.116 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - ArcelorMittal heeft een overeenkomst bereikt met Liberty House Group over de verkoop van onderdelen in Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië. Daarbij is geen overnamebedrag naar buiten gebracht.

Het in Amsterdam genoteerde staalconcern moet verschillende onderdelen afstoten van de Europese Commissie in verband met de overname van de Italiaanse staalfabriek Ilva. Daarover werd eerder een desinvesteringspakket met Brussel afgesproken. Het afronden van deze deal is dan ook afhankelijk van de voltooiing van de overname van Ilva. Ook zal Brussel er nog wat over wat moeten zeggen, alsmede lokale en Europese ondernemingsraden.

Het gaat om de onderdelen ArcelorMittal Ostrava, ArcelorMittal Galati, ArcelorMittal Skopje en ArcelorMittal Piombino. Onderhandelingen met partijen over de verkoop van andere onderdelen, ArcelorMittal Dudelange in Luxemburg en verschillende afwerkingslijnen in Luik, België, lopen nog.