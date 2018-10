'Voorzichtig herstel op Damrak'

Wat is dit voor een matige herstel. Wallstreet maakt nu al flinke correctie ongedaan en wij mogen niet eens 1 procent herstellen! Wallstreet meterm dikke 2 procent rebound. Wallstreet is ca 5 procent gecorrigeerd en aex en europa dik 10 procrnt!!In rebound presteren we weer slecht wallstreet continue 1 stap achteruit 2 stappen vooruit, europa andersom. Iex geef een keer die manioulatie door shortshellers en algoritmes in kaart ipv te praten over handelszorgen of een ander excuus als rente. De geloofwaardigheid staat echt in het geding. Dit soort argumenten als handelszorgen is geloofwaardig voor een beginnende belegger maar beleggers die al 20 jaar in markt zitten, weten dat dit grootste onzin is want dan was wallstreet okk 10 procent gedaald of zelfs 15 procent want het is hun oorlog tussen china en vs en europa kan hiervan profiteren en niet vergeten dat euro flink is gedaald ondertussen dus extra profijt voor europa, maar toch is wallstreet nauwelijks gedaald bij deze zeer dure dollar. Het is toch duidelijk is Trump gisteren ging flippen tegen FED dat hij een gebaat is bij zeer alltimehigh van wallstreet ivm verkiezingen, waarom worden deze relaties niet gelegd...wat weten wij niet wat zij wel weten...wie houdt koersen usa daar overeind, zelfs als de rente hoger is dan de dividend in usa stijgen koersen in usa. Niet zeggen dat daar goed gaat. Dividend is laag in usa tov rente dus theorie gaat NIET op om daar aandelen te kopen als je veilige obligaties kan koprn met hogere rentes met veel minder risico. Dus wat is gaande met de huidige manipulatie, vandaag opeeens dik 2 procent op wallstreet zonder reden is dat om trump verkiezingen niet in gevaar te brengen...wie zijn deze partijen.