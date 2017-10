Gemengd beeld op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag een wisselend beeld zien, met relatief beperkte koersuitslagen. Net als in New York ging de aandacht van beleggers onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citigroup.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,1 procent in de plus op 542,41 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 829,37 punten. Londen won 0,2 procent, Frankfurt was vrijwel vlak en Parijs zakte 0,2 procent.

Grootste stijger in de AEX was speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 1,8 procent. ABN AMRO heeft DSM op zijn favorietenlijst gezet en het koersdoel verhoogd. Levensmiddelenconcern Unilever en staalfabrikant ArcelorMittal volgden met plussen tot 1,3 procent. Digitaal beveiliger Gemalto was de grootste daler met een min van 1,9 procent.

MidKap

In de MidKap ging beursintermediair Flow Traders aan kop met een stijging van 1,7 procent. Bodemonderzoeker Fugro zakte 1,3 procent, na de verkoop van een bedrijfsonderdeel aan zijn Amerikaanse branchegenoot Global Marine Holdings.

Bij de kleinere fondsen ging Fagron meer dan 7 procent onderuit. De toeleverancier aan apotheken realiseerde in het derde kwartaal een vrijwel stabiele omzet. Het bedrijf werd in Europa gehinderd door capaciteitsproblemen bij laboratoria waar het zijn ingrediënten laat testen. ING verlaagde het beleggingsadvies voor het aandeel.

Lufthansa

In Frankfurt steeg Lufthansa ruim 3 procent. De Duitse luchtvaartmaatschappij krijgt zoals verwacht grote delen van haar failliete branchegenoot Air Berlin in handen. Topman Carsten Spohr sprak van een ,,grote dag'' voor Lufthansa, dat naar verwachting zo'n 1,5 miljard euro op tafel legt voor de boedel van Air Berlin.

Just Eat won 4,5 procent in Londen. De maaltijdbezorger heeft van de Britse mededingingsautoriteit een voorlopige goedkeuring gekregen voor de overname van branchegenoot Hungryhouse.

De euro stond op 1,1845 dollar, tegen 1,1847 dollar een dag eerder. Een vat ruwe Amerikaanse olie zakte 1,9 procent in prijs tot 50,31 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent minder op 56,11 dollar per vat.