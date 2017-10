If you can't beat them, Buy them..



Jaren heeft Shell zonneenergie en auto's op stroom afgehouden..

nu het duidelijk wordt dat het nog zo'n 30-50 jaar duurt voordat het echt mogelijk is om elke auto elektrisch te laten rijden starten ze met daadwerkelijke investeringen.

(gezien opwekking v.s. gebruik..)



Namelijk:

--

Als alle auto's elektrisch zouden rijden , dan zou het 1/3 meer energie per jaar opgewekt moeten worden.

zouden ook alle huizen nog 's elektrisch in plaats van fossiel verwarmt moeten worden dan zou er nog eens 2/5 meer energie opgewerkt moeten worden..

Dat redden we de komende 20-30 jaar niet met zon en wind en aarde en getijden..

--



Shell Succes, ik koop nog wat bij...