'Waymo wilde miljard en excuses van Uber'

Gepubliceerd op | Views: 208

SAN FRANCISCO (AFN) - Waymo wilde een miljard dollar en excuses van Uber wegens gebruik van technologie van het zusterbedrijf van Google door het bedrijf achter de taxi-app. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Waymo sleepte Uber voor de rechter, omdat het bedrijf gestolen technologie voor zelfrijdende auto's zou hebben. Een ex-medewerker was met kennis over de technologie voor zichzelf begonnen en zijn bedrijfje is door Uber ingelijfd.

Ook zou een onafhankelijke toezichthouder moeten controleren dat de gestolen technologie niet zou worden gebruikt. Uber wilde niet reageren op het bericht, maar zou het schikkingsvoorstel hebben afgewezen.