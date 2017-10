Nikkei zet opmars voort

Gepubliceerd op | Views: 117

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan ging donderdag verder vooruit. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op de Amerikaanse beurzen en verwerkten de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de centralebankiers enigszins verdeeld zijn over een verdere renteverhoging dit jaar.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,4 procent hoger op 20.954,72 punten. De graadmeter bereikte een dag eerder al het hoogste niveau sinds december 1996. Het Japanse telecomconcern Softbank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van bijna 4 procent.

Kobe Steel toonde licht herstel met een plusje van 0,5 procent. Het staalconcern zag deze week ruim 35 procent aan beurswaarde verdampen vanwege het vervalsen van de gegevens over de stevigheid en levensduur van zijn producten.

Toshiba

Toshiba dikte 3,5 procent aan. De Tokyo Stock Exchange heeft het technologieconcern van zijn speciale controlelijst gehaald, waarmee de kans dat Toshiba zijn beursnotering verliest wat is afgenomen.

Ook elders in het Verre Oosten werden overwegend winsten geboekt. In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent hoger de dag uit en de Kospi in Seoul won 0,5x procent.