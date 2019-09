Chipmaker Broadcom voert omzet op

Gepubliceerd op | Views: 195

SAN JOSE (AFN) - Chipmaker Broadcom heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet behaald dan een jaar eerder. De winst kwam wel lager uit. Zonder eenmalige posten steeg die echter ook.

De omzet van Broadcom bedroeg in het tweede 5,5 miljard dollar. Dat was een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder, maar lager dan analisten in doorsnee verwachtten. Onder de streep bleef een winst van 715 miljoen dollar van over. Dat was een jaar eerder nog 1,2 miljard dollar. De daling was deels te wijten aan afschrijvingen en kosten voor beloning in aandelen.

Het bedrijf voorziet dat de vraag naar chips niet verder daalt. Die blijft door de onzekerheid als gevolg van de handelsoorlog voorlopig nog wel op het huidige niveau, denkt topman Hock Tan. Broadcom haalt 79 procent van zijn omzet uit zijn chiptak. Het bedrijf hield vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar.