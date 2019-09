Nieuwe commissaris voor Value8

Gepubliceerd op | Views: 408 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeerder Value8 heeft in Jan Peter Kerstens een nieuwe commissaris gevonden. Zijn aanstelling werd tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Kerstens vormt samen met Robert de Haze Winkelman de raad van commissarissen.

Verder laat Value8 weten dat het belang in MKB Nedsense is gestegen tot 77,6 procent. Dat is het gevolg van een eerder aangekondigde omzetting van een lening aan het dochterbedrijf in aandelen. Value8 heeft daarnaast nog 13,3 miljoen warrants om aandelen MKB Nedsense te kopen voor 0,15 euro per stuk.