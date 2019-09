Draghi wil zich onsterfelijk maken ten koste van het welzijn van alle noord-europeanen. Mogelijk heeft hij met deze stap wel de levensduur van Europa met 1 jaar verlengd. Maar het is een kwestie van tijd en het noorden neemt afscheid van het zuiden. Waarom zouden wij ons spaargeld nog langer tegen negatieve rente aan het zuiden willen uitlenen om hen voor een fail te behoeden? Hoe gek zijn we eigenlijk? Ook duidelijk dat zelfs NL+ GER+FR niets te vertellen hebben tegen al die verlieslatende staten in het zuiden! Einde ECB zie ik naderen. HN