Wall Street hoger door ECB en handelshoop

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers reageren op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook is er weer wat hoop op dat China en de Verenigde Staten hun handelsvete tot een goed einde gaan brengen nu er enige ontspanning lijkt te zijn.

De Dow-Jonesindex stond na enkele handelsminuten 0,3 procent in de plus op 27.202 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,4 procent hoger gezet op 3012 punten en schermenbeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 8215 punten.

De ECB grijpt flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat tot nader order obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren. Verdere rentestappen werden niet uitgesloten.

Importheffingen Chinese producten

Aan het handelsfront kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan importheffingen op Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. China overweegt daarnaast de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. De twee landen zullen binnenkort de handelsgesprekken hervatten.

Softwareconcern Oracle (min 4,2 procent) maakte bekend dat mede-topman Mark Hurd tijdelijk zijn functie neerlegt vanwege gezondheidsredenen. Tevens kwam het bedrijf met kwartaalcijfers naar buiten die minder sterk waren dan verwacht.