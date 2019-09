Economen: groot pakket maatregelen door ECB

Gepubliceerd op | Views: 2.483

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een groot pakket maatregelen genomen om de economie te stimuleren, met een verlaging van de depositorente en een nieuw opkoopprogramma voor obligaties. Economen van ING spreken van een "big bang" door de centrale bank.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is dit het definitieve "whatever it takes"-moment voor scheidend ECB-president Mario Draghi. Daarmee refereert hij aan de inmiddels beroemde toespraak van de centralebankier in 2012, op het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis. Draghi verklaarde toen er alles aan te zullen doen om de euro overeind te houden, "whatever it takes". Het moet nu nog blijken of deze stappen voldoende zijn om de economische groei en inflatie aan te jagen, schreef Brzeski.

Een kenner van Danske Bank noemde het open einde van het opkoopprogramma een verrassing. Daarbij gaat de ECB per 1 november maandelijks voor 20 miljard euro obligaties opkopen. De verlaging van de depositorente met 0,1 procentpunt naar min 0,5 procent viel wat minder sterk uit dan de analist van de Deense bank had verwacht. Op de financiële markten werd namelijk ook rekening gehouden met de mogelijkheid voor een verlaging met 0,2 procentpunt.

Volgens ABN AMRO komen de stappen van de ECB redelijk overeen met de verwachtingen, al is de omvang van het opkoopprogramma nog relatief bescheiden. Economen van de bank verwachten dan ook dat dit in de toekomst programma nog vergroot zal kunnen worden. Wel heeft de ECB voor het eerst gezegd dat het opkoopprogramma zolang zal lopen als nodig is, aldus ABN AMRO.