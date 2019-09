ECB komt met nieuwe stimuleringsmaatregelen

Die lage rente sloopt de pensioenfondsen, de dekkingsgraad zakt nog verder en alle gepensioneerden kunnen kortingen tegemoet zien, dat is wel zeker.



Bedankt Mario Draghi, kan straks voor de 4de keer een korting op mijn pensioen tegemoet zien.



Las van de week in de DFT dat de ambtenaren van de ACM gemiddeld € 78.000 per jaar verdienen en dat voor 34 uur in de week!

Zal je zelf weken van 40 - 50 uur per week met een verantwoordelijke baan gewerkt hebben voor minder dan de helft van dat bedrag.



En nu misschien wel uit rancune vanwege een eerdere afgewezen boete voor PostNL nu hun best doen om de fusie van PostNL te dwarsbomen.



Laat ik daar nu een aardig aantal aandelen van bezitten, dubbel pech dus.