ECB komt met nieuwe stimuleringsmaatregelen

Gepubliceerd op | Views: 1.612

FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat opnieuw obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren.

De depositorente gaat naar min 0,5 procent, van min 0,4 procent eerder. Als banken geld in Frankfurt stallen moeten ze daar nu dus meer geld op toeleggen. Wel komt de centrale bank met bepaalde uitzonderingsmaatregelen om de pijn voor financiële instellingen te verzachten. Verdere renteverlagingen sluit de ECB niet uit. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB.

Verder begint de ECB per 1 november met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties met een maandelijkse omvang van 20 miljard euro. Dit programma zal lopen zolang als nodig is, aldus de ECB. De centrale bank stopte eind vorig jaar met een eerder opkoopprogramma dat een looptijd van vier jaar had met een totale omvang van 2600 miljard euro.

Impuls

ECB-president Mario Draghi komt later op de dag met een toelichting op het rentebesluit door de centrale bank. Hij draagt eind volgende maand het stokje over aan Christine Lagarde. De Française was eerder directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De 63-jarige Lagarde wordt de eerste vrouw die het voorzitterschap bij de ECB opneemt.

Op de financiële markten wordt gezegd dat Draghi met deze nieuwe monetaire versoepeling wederom een "bazooka" tevoorschijn haalt om de Europese economie een impuls geven, omdat die kampt met flinke tegenwind van de handelsspanningen, de afkoelende wereldeconomie en de onrust door de brexit.

Vertrouwen in de euro

Overigens hebben verschillende centralebankpresidenten in Europa twijfels geuit over een hervatting van het opkopen van obligaties, waaronder Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank. Financieel zwakkere bedrijven worden door het beleid van goedkoop geld kunstmatig in stand gehouden, aldus critici.

De 72-jarige Draghi stond acht jaar lang aan het hoofd van de centrale bank, waarin hij het vertrouwen in de euro herstelde te midden van de Europese schuldencrisis. De Italiaan trad in 2011 aan, als opvolger van Jean-Claude Trichet. Stabiliteit in de eurozone stond onder grote druk, omdat verschillende lidstaten dreigden te bezwijken onder hun schuldenproblematiek. In een inmiddels beroemd geworden toespraak in Londen zei Draghi in 2012 er alles aan te doen om de euro overeind te houden, "whatever it takes".