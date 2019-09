OESO ziet economische groei afzwakken

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: oeso

PARIJS (AFN) - De economische groei in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in het tweede kwartaal van 2019 licht afgezwakt. Dat schrijft de OESO in een rapport.

Volgens voorlopige ramingen van de OESO ging de groei naar 0,4 procent, van 0,6 procent in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was een groei van 1,6 procent te zien, tegen 1,7 procent in het eerste kwartaal.

Voor de G20 zwakte de groei in het tweede kwartaal af naar 0,7 procent, van 0,8 procent een kwartaal eerder. Op jaarbasis was voor de G20 een plus te zien van 2,9 procent, tegen 3,1 procent in de voorgaande periode.