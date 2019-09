Tabaksreus BAT snijdt in personeelsbestand

Gepubliceerd op | Views: 243 | Onderwerpen: tabak

LONDEN (AFN) - Tabaksreus British American Tobacco (BAT) gaat voor het einde van het jaar wereldwijd 2300 banen schrappen. Het concern is ook in Nederland actief, maar of hier ook banen verdwijnen is niet direct duidelijk.

De rookindustrie ziet zijn inkomsten uit sigaretten in gevestigde markten al langer teruglopen. Ook wordt de concurrentie steeds sterker. Daar komt bij dat de regelgeving voor alternatieve producten met name in de Verenigde Staten steeds verder wordt aangescherpt. Zo wil president Donald Trump strenger optreden tegen rookproducten met toegevoegde smaakstoffen, want die zijn gelinkt aan gezondheidsproblemen.

BAT wil met de kostenbesparing geld vrijmaken voor investeringen in rookalternatieven als het populaire 'vapen', waarbij een nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt, al dan niet met een smaakje. BAT mikt in de periode 2023/2024 op een omzet uit nieuwe rookproducten van 5 miljard pond, omgerekend 5,6 miljard euro.

De reorganisatie maakt deel uit van een programma om de onderneming te versimpelen. Daarbij wordt vooral gesnoeid in het management. Naar verwachting wordt een vijfde van de hogere functies door de reorganisaties geraakt. In totaal werkten vorig jaar wereldwijd 95.000 mensen voor het bedrijf.