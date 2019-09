Twee kustbeschermingsklussen voor Boskalis

Gepubliceerd op | Views: 806

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in het Verenigd Koninkrijk en Roemenië contracten verworven om een deel van de kust in die landen te versterken en te beschermen tegen erosie. De gezamenlijke waarde van de contracten bedraagt circa 85 miljoen euro.

In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk gaat Boskalis samen met VolkerWessels-dochter VolkerStevin aan de slag, met de aanleg van nieuwe zeeweringen langs een kuststrook van 4,5 kilometer in Southsea nabij Portsmouth. De voorbereidende werkzaamheden gaan per direct van start en het project wordt naar verwachting vanaf begin 2020 gedurende een periode van vijf jaar uitgevoerd.

In Roemenië werkt Boskalis aan de kustlijn van Mamaia nabij de stad Constanta. Daarbij wordt onder meer vier miljoen kubieke meter zand gebaggerd. De voorbereidende werkzaamheden beginnen direct en de uitvoering van het project start in de eerste helft van 2020. Boskalis voorziet dat deze order in 2021 zal worden voltooid.