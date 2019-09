BinckBank breidt diensten in Spanje uit

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: banken, Spanje

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank gaat zijn diensten in Spanje aanzienlijk uitbreiden met een speciaal beleggingsplatform gericht op de meer dan 2,5 miljoen Europese expats die in het land wonen of verblijven. Het is het eerste grote initiatief na de overname van de onlinebroker door het Deense Saxo Bank.

Het nieuwe platform is gebaseerd op de technologie van Saxo Bank. BinckBank bediende tot nu toe vooral de meer dan 100.000 Nederlandstalige expats in Spanje. Het nieuwe platform ondersteunt naast Nederlands en Engels ook meer dan 26 andere talen. Onder het merk BinckBank krijgen klanten toegang tot het handelsplatform van Saxo Bank.

BinckBank en Saxo Bank ziet het meertalige platform ook als een alternatief voor een groot aantal Engelstalige expats in Spanje, met het oog op de brexit.