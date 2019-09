Maker Angry Birds verlaagt prognoses

Gepubliceerd op | Views: 39

HELSINKI (AFN) - Het Finse Rovio Entertainment, de maker van het tien jaar oude mobiele spelletje Angry Birds, heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar verlaagd. Dat komt onder meer doordat er meer investeringen gedaan moeten worden om gebruikers naar zich toe te trekken.

Dat lijdt tot een lagere winstgevendheid in 2019 en 2020, aldus Rovio. Maar met verschillende nieuwe spelletjes in de portefeuille is de verwachting voor de langere termijn positief. Wel voorziet Rovio dat de opbrengsten van oudere spelletjes en licenties zullen afvlakken.

Rovio rekent nu op een aangepaste operationele winstmarge van 5 procent tot 8 procent. Eerder stond die prognose op 9 procent tot 11 procent. De omzet komt dit jaar uit in een bandbreedte van 295 miljoen euro tot 310 miljoen euro, van een eerdere 300 miljoen euro tot 330 miljoen euro.

Rovio, dat afgelopen jaar naar de beurs ging, lanceerde recent Rovio een vervolg op zijn stap in de filmindustrie uit 2016, toen het 'The Angry Birds Movie' uitbracht.