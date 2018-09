Deal Galapagos met Novartis van start

Gepubliceerd op | Views: 1.963 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - De samenwerking van biotechnoloog Galapagos en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys met farmaceut Novartis voor de ontwikkeling en commercialisering van hun programma MOR106 is deze week in werking getreden. Dat gebeurde nadat de wachttijd die vanwege antitrustwetgeving gold, was afgelopen. De licentiebetaling van 95 miljoen euro van Novartis aan Galapagos en MorphoSys kan nu gedaan worden.

De samenwerking werd in juli aangekondigd. MOR106 is door Galapagos en MorphoSys samen ontwikkeld. De twee gaan met Novartis samenwerken om het bestaande ontwikkelingsplan voor het antilichaam voor patiënten met eczeem aanzienlijk te verbreden. Novartis krijgt de exclusieve rechten voor het op de markt brengen van alle producten die voortkomen uit de overeenkomst.

Behalve de licentiebetaling van 95 miljoen euro hangen er voor Galapagos en MorphoSys potentiële mijlpaalbetalingen van maximaal ongeveer 850 miljoen euro aan de overeenkomst vast. Bovendien krijgen de biotechnolgiebedrijven royalty's oplopend van in de lage-tien tot lage-twintig procent. Galapagos en MorphoSys zullen alle betalingen gelijk verdelen.