Apple: drie nieuwe iPhones en nieuwe Watch

CUPERTINO (AFN) - Apple heeft zijn drie nieuwe iPhones gepresenteerd. Die heten XS, XS Max en Xr. Die namen waren al uitgelekt. De XS is de opvolger van de iPhone X die vorig jaar op de markt kwam. De XS Max is de grotere broer van de XS. Aan de andere kant staat de Xr, wat is bedoeld als een instapmodel.

De XS en de XS Max hebben tot 512 gigabyte opslagruimte. De toestellen hebben gezichtsherkenning en zijn geschikt voor augmented reality, het toevoegen van virtuele plaatjes aan de echte wereld. Aan een toestel kunnen twee verschillende telefoonnummers gekoppeld worden. De telefoons kunnen een half uur twee meter onder water overleven. Apple heeft dat naar eigen zeggen getest in water, thee en bier, ,,de leukste tests die we mogen doen''. De Xr heeft ook gezichtsherkenning, maar een simpelere camera en een eenvoudiger display.

De XS kost minstens 999 dollar, de prijzen van de XS Max beginnen bij 1099 dollar. De beide toestellen zijn vanaf vrijdag te bestellen en worden volgende week geleverd, ook in Nederland. de Xr kost minstens 749 dollar en komt volgende maand op de markt.

Smartwatch

Apple onthulde woensdag ook zijn nieuwe smartwatch, de Apple Watch Series 4. Het horloge heeft verbeterde sensoren onder de motorkap. Daardoor kan het onder meer zien wanneer een gebruiker valt. Mensen krijgen dan een melding op het scherm, waarmee ze een alarmnummer kunnen bellen. Als gebruikers na een val zich een minuut lang niet bewegen, slaat het horloge zelf alarm.

Een hartslagmeter in het horloge kan mensen waarschuwen als hun hartslag te laag is. Bij onregelmatige hartslag kan de smartwatch waarschuwen voor zogeheten boezemfibrilleren. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn. Verder kan het horloge hartfilmpjes maken. De Apple Watch Series 4 is volgens Apple inmiddels goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsdiensten.

De Apple Watch kost 429 euro of 529 euro, afhankelijk van de uitvoering. De voorganger, Series 3, wordt in prijs verlaagd tot 299 euro en Apple stopt met de eerste serie.