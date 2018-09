Ruim baan voor consolidatie postmarkt

Gepubliceerd op | Views: 1.146

DEN HAAG (AFN) - Mochten PostNL en Sandd de handen ineen willen slaan om de krimp van de postmarkt het hoofd te bieden, dan kunnen zij waarschijnlijk rekenen op brede steun in politiek Den Haag. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer sluit niet uit dat zij daarvoor zelfs gebruikmaakt van haar bevoegdheid om een eventueel verbod van toezichthouder ACM terug te draaien.

Dat liet de bewindsvrouw woensdag weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van de postbezorging. Eerder dit jaar zei Keijzer al dat consolidatie de beste oplossing is voor het tanende aanbod aan brievenpost, waardoor postbezorgers met steeds legere tassen de straat opgaan.

De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over die ontwikkeling. Veel fracties vrezen dat daardoor postbezorgers hun arbeidsvoorwaarden alleen maar verder zien verslechteren, terwijl postzegels duurder worden en de dienstverlening nog verder wordt uitgekleed. In het debat tekende zich dan ook een ruime meerderheid af die samenwerking of zelfs een fusie tussen PostNL en Sandd zou toejuichen.