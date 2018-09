Koers rivaal daalt bij onthulling Apple Watch

Gepubliceerd op | Views: 858

NEW YORK (AFN) - Het aandeel Fitbit ging woensdag duidelijk omlaag. Fitbit maakt vooral fitnesstrackers, maar beconcurreert technologieconcern Apple ook met een eigen smartwatch. En die brengt een nieuwe smartwatch op de markt.

Het is Series 4 van de Apple Watch. Het display is groter dan bij zijn voorganger, terwijl de behuizing kleiner is geworden. Het slimme horloge is gepresenteerd in het Steve Jobs Theater op het Apple-hoofdkwartier. Het horloge is vanaf vrijdag te koop en wordt volgende week vrijdag geleverd.

Het horloge heeft verbeterde sensoren onder de motorkap. Daardoor kan het onder meer zien wanneer een gebruiker valt. Mensen krijgen dan een melding op het scherm, waarmee ze een alarmnummer kunnen bellen. Als gebruikers na een val zich een minuut lang niet bewegen, slaat het horloge zelf alarm.

Een hartslagmeter in het horloge kan mensen waarschuwen als hun hartslag te laag is. Bij onregelmatige hartslag kan de smartwatch waarschuwen voor zogeheten boezemfibrilleren. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn. Verder kan het horloge hartfilmpjes maken. De Apple Watch Series 4 is volgens Apple inmiddels goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsdiensten.