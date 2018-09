Gepubliceerd op | Views: 2.297

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De prijzen van chips komen volgend jaar mogelijk nog verder onder druk te staan. Ook houdt het aanbodoverschot aan, stellen analisten van Goldman Sachs in een sectorrapport.

De vertraging in de sector, die na 9 kwartalen groei komt, is naar verwachting minder ernstig dan eerdere vertragingen. Ook zullen de prijsdalingen meevallen. Vooral bij geheugenchips als NAND en DRAM is er sprake van een productieoverschot.

Goldman Sachs verwacht ook dat investeringen in chipmachines en andere randapparatuur af zullen nemen. De neergang duurt volgens de analisten tot in 2019.

Op de beurs in Amsterdam werd chipmachinemaker ASML woensdag 3,8 procent lager gezet op 151,84 euro. Toeleveranciers voor de chipindustrie ASMI en Besi leverden ook in. ASMI ging 1,7 procent omlaag tot 40,60 euro, Besi daalde 1,4 procent tot 16,71 euro.